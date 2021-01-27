Разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялся во вторник по инициативе российской стороны, главным вопросом было продление ДСНВ.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вчера, вы знаете, состоялся телефонный разговор президента Путина и президента Байдена. Это была инициатива российской стороны. Мы предложили провести этот разговоров, в целом, чтобы еще раз поздравить, что и сделал президент Путин, американского коллегу с началом работы президентом Америки», — сказал Песков журналистам.

«Также, конечно, обсудить наиболее актуальные вопросы, главный из которых — это ратификация соглашения о продлении ДСНВ, и вообще — решение о продлении ДСНВ на пять лет. Эксперты свою работу финализировали и, собственно, главы государств подтвердили наличие такой договоренности», — добавил представитель Кремля.

«Она была рабочей и откровенной. Тем более, если вы помните, Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, и они уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно. А продолжительность была чуть больше 35 минут», — сказал Песков журналистам.

Minval.az