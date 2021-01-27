28 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове и в Баку ночью 4-6, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 755 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 75-85%, днем 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер, временами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Minval.az