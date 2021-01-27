«Считаю, что нет никаких препятствий для того, чтобы французские компании вносили вклад в реконструкцию на освобожденных от оккупации территориях».

Об этом сказал госсекретарь МИД по вопросам туризма, французов за рубежом и франкофонии Жан-Батист Лемуан.

Он отметил, что во Франции есть известные компании, имеющие опыт в сфере электроэнергии, очистки воды.

Госсекретарь отметил, что на встрече с министрами в Азербайджане прошли плодотворные обсуждения в связи с будущим сотрудничеством: «На встрече с министром культуры мы обсудили организацию выставки в Баку, посвященную 30-летию наших дипломатических отношений. На этой выставке был обсужден вопрос о демонстрации некоторых произведений, а также о проведении в Институте Шелкового пути выставки, посвященной Азербайджану».

Minval.az