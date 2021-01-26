Более 300 тюленей, найденных на побережье Каспийского моря, вероятнее всего, погибли из-за выброса природного метана или сопутствующих газов, который могла спровоцировать сейсмоактивность и штиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на заключение Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Жители Дагестана с начала декабря стали распространять в социальных сетях видеоролики, на которых видны десятки туш тюленей в морском прибое. Всего на берег было выброшено более 300 животных. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среде направил запросы в Минприроды, Генпрокуратуру и МВД. Как указывало Росрыболовство, версии об интоксикации животных тяжелыми металлами или пестицидами, а также об их гибели на рыбных промыслах не подтверждаются.

«В качестве наиболее вероятной причины такой асфиксии рассматривается выброс природного газа (метана и сопутствующих газов), который может вызывать гипоксию вследствие снижения количества кислорода во вдыхаемом воздухе, а также угнетение центральной нервной системы, в том числе паралич респираторного центра», — говорится в сообщении.

Как отмечают ученые, для Каспийского моря характерны различные нефтяные и газовые выбросы, интенсивность которых может резко возрастать при сейсмических явлениях. Анализ показал, что в ноябре на побережье Дагестана и западном шельфе Северного Каспия было зарегистрировано свыше 40 сейсмических толчков силой от 3,3 до 4,8 баллов, в том числе 3, 8 и 11 ноября – в южной части дагестанского побережья. Именно в дни землетрясений на шельфе ветер стихал до 1 метра в секунду.

«В маловетреных условиях локальные выбросы метана могли формировать над поверхностью моря загазованные линзы воздуха, непригодного для дыхания, которые могли привести к массовой гибели каспийских тюленей, мигрирующих в это время вдоль побережья Дагестана на север, к местам размножения», — пришли к выводу ученые.

Росрыболовство ранее указывало, что выбросы мертвых тюленей на дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет: случаи отмечались в 2012 и в 2016 года.

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