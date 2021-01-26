Дипломатический паспорт премьера Армении Никола Пашиняна был похищен людьми, ворвавшимися 10 ноября 2020 года в здание правительства, передает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря внешнеполитического ведомства страны Анны Нагдалян.

«Десятого ноября в результате проникновения группы людей в здание правительства Армении было похищено 14 дипломатических паспортов, которые в тот же день были аннулированы МИД. Среди этих паспортов был дипломатический паспорт премьер-министра Армении», — сказала Нагдалян.

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