Россия предлагает весной-летом 2021 года провести многостороннюю министерскую встречу по ближневосточному урегулированию с участием Израиля, Палестины и арабских стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы предлагаем подумать о проведении весной-летом 2021 года министерской встречи с участием России, США, ООН и Евросоюза как членов «квартета», четырех арабских стран: Египта, Иордании, Объединенных арабских эмиратов и Бахрейна, а также, разумеется, с участием Израиля и Палестины», — сказал Лавров, выступая на заседании Совета безопасности ООН, посвященном ближневосточному урегулированию.

«Было бы так же важно пригласить Саудовскую Аравию как автора арабской мирной инициативы», — добавил он.

По словам министра, такая встреча могла бы стать «рабочей площадкой для всестороннего анализа ситуации и содействия сторонам в завязывании диалога».

Minval.az