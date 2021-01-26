25 января суд общей юрисдикции города Еревана огласил приговор по гражданскому делу Хачатрянов в отношении администрации премьер-министра Республики Армения, премьер-министра Никола Пашиняна и пресс-секретаря премьер-министра Мане Геворгян, которое было возбуждено по требованию Гагика, Гургена и Артема Хачатрянов после того, как 28 апреля 2020 года пресс-секретарь Мане Геворгян опубликовала на своей странице в социальной сети facebook.com оскорбительный и дискредитирующий пост. Хачатряны по иску потребовали извинения за оскорбительное выражение в их адрес, а также опровержения порочащих сведений. Суд счел обоснованным и подтвердил, что заявления премьер-министра Армении через его пресс-секретаря были признаны оскорбительными, клеветническими, и удовлетворил требование истцов по этой части.

В частности, суд постановил обязать ответчика премьер-министра Армении Никола Пашиняна опровергнуть публичный пост, опубликованный пресс-секретарем премьер-министра 28 апреля 2020 года на официальной странице Мане Геворгян в социальной сети Facebook: «В течение пяти дней после вступления приговора в законную силу на странице Мане Гагиковны Геворгян в социальной сети «Фейсбук» сделать публикацию следующего содержания:

«Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян приносит свои извинения Гагику, Гургену и Артему Хачатрянам за выражение, оскорбляющее их честь и достоинство, в сообщении, размещенном на странице Мане Геворгян в facebook.com 28 апреля 2020 года, утверждение, сделанное в «Об управлении Гагиком Хачатряном и его сыновьями коррумпированной мафиозной системой, а также о нажитом незаконном состоянии». Гагик Хачатрян и его сыновья приняли факт, что они или другие члены семьи причинили ущерб государству, факт разграбления или выразили готовность вернуть что-либо государству в качестве награбленного», не соответствует действительности.

В случае невозможности разместить тексты извинений или опровержения в аккаунте facebook.com социальной сети пресс-секретаря премьер-министра Никола Воваевича Пашиняна Мане Геворгян обязать принести извинения в течение пяти рабочих дней после вступления решения в силу или опубликовать текст с таким же содержанием извинений через потребительскую газету, которая публикуется на всей территории Республики Армения в количестве как минимум 5 000 экземпляров».

Истцы не подавали иск о возмещении материального ущерба, однако было подано исковое заявление о компенсации судебных издержек премьер-министром РА Николом Воваевичем Пашиняном, которое было частично удовлетворено в пользу Гагика Гургеновича Хачатряна, Гургена Гагиковича Хачатряна и Артема Гагиковича Хачатряна в размере 8 000 драмов РА в качестве предоплаты государственной пошлины, а также 500 000 драмов РА в качестве конфискации разумного вознаграждения адвоката. Решение вступает в силу через месяц после его опубликования, в этот же срок его можно обжаловать в Апелляционном гражданском суде.

Хачатряны преследуются с 2018 года, что осуждают многочисленные местные и международные организации по защите прав человека, продвижение свободной экономической деятельности, фиксацию неправомерных действий в виде государственного и административного давления, воспрепятствование экономической деятельности, сопровождаемое незаконными действиями. задержания. через другие вмешательства. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял промежуточную меру, продолжив расследование по делу Хачатрянов, включая пытки, бесчеловечное обращение, дискриминацию и политические преследования.

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