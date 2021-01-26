Служба внешней разведки (СВР) Украины признала Россию главной угрозой национальной безопасности. Об этом говорится в информационном бюллетене ведомства «Белая книга».

В документе говорится, что Москва стремится «играть на противоречиях ведущих мировых игроков», использует природные ресурсы в качестве инструментов геополитики, а пандемию коронавируса — для усиления своего влияния, «манипулируя вопросами вакцинации».

СВР пишет, что цель России — удержать Украину в сфере своего влияния. Москва пытается не допустить, чтобы темпы экономического развития и уровень жизни в республике был выше, чем в РФ. Кроме того, Россия пытается решить свои демографические проблемы за счет Украины.

Ключевой угрозой со стороны РФ разведчики считают системную дестабилизацию ситуацию на Украине и последующий реванш пророссийских сил.

Москва также планирует дискредитировать «Крымскую платформу» и вбросить в информационное пространство Украины нарратив о том, что президент Владимир Зеленский не оправдал надежд народа на прекращение войны в Донбассе, предупреждает СВР.

Minval.az