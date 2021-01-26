«Мы модернизировали Каспийское пароходство, владеем крупнейшим флотом на Каспии, который ежегодно пополняется новыми судами».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе приема в видеоформате Рашада Набиева в связи с его назначением на должность министра транспорта, связи и высоких технологий.

Глава государства отметил, что Бакинский международный морской торговый порт играет неоценимую роль в организации грузоперевозок на Каспийском море.

«Во-первых, мы вывели порт за пределы города Баку. Это позитивно отразилось на экологической ситуации в Баку, в то же время создана новая зона отдыха. Ввод в строй в Аляте самого современного морского торгового порта значительно повысил наши возможности», — цитирует главу государства АПА.

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