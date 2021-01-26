Иранские грузовики начали перевозить грузы в Азербайджан без разгрузки товара на таможенном посту.

Об этом заявил гендиректор Управления международного сотрудничества Таможенной администрации Ирана Хосейн Кахеки.

По его словам, на 14-ом заседании Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству в Тегеране между Азербайджаном и Ираном в этой связи была достигнута договоренность, передает Тренд.

Кахеки добавил, что ранее по причине коронавируса на таможне товары выгружались с иранских грузовиков и загружались на азербайджанские грузовики. Это приводило к задержкам и повышенной плотности грузовых автомобилей на Астаринском таможенном пункте.

Minval.az