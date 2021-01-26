26 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного секретаря при министерстве Европы и иностранных дел Франции Жан-Батиста Лемуана.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
26 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного секретаря при министерстве Европы и иностранных дел Франции Жан-Батиста Лемуана.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2021/01/26 14:31
Раздел: Азербайджан
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