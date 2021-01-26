27 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 2-5, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер, временами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов, в высокогорных районах 8-10 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Minval.az