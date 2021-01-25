В Киеве участники «тарифного майдана» осадили госдачу президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе, передает «Страна.ua».

Около 30 человек пикетировали резиденцию главы государства с требованиями ввести мораторий на повышение тарифов. Протестующие бросили несколько платежек под забор дачной территории, которая была оцеплена полицией. Они пообещали 26 января перекрыть трассу Киев — Харьков.

Акция возле резиденции Зеленского завершена. Выступления против повышения тарифов также прошли в Киеве, возле офиса президента, и в других украинских городах.

Minval.az