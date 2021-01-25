Посла США в России Джона Салливана 25 января вызвали в российский МИД.

Об этом сообщила «Первому каналу» представитель министерства Мария Захарова.

Дипломату был заявлен решительный протест в связи с публикациями дипмиссии о не согласованных акциях протеста 23 января в российских городах и о постах с поддержкой этих акций.

Разговор с послом провел замглавы МИД Сергей Рябков.

«До сведения американского посла было доведено, что российская сторона рассматривает эти материалы, а также заявления госдепартамента США как прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны», — добавила Захарова.

Салливану также «было указано на необходимость неукоснительного соблюдения законов РФ и общепринятых дипломатических норм».

Она также отметила также, что американские соцсети не модерировали должным образом «фейковые» сообщения, связанные с акциями.

«Получается, они сами нарушают правила сообщества, которые сами и написали. Они прекрасно знают, чем им это грозит», — подчеркнула Захарова.

Ранее 22 января на сайте посольства появилось уведомление на английском языке о планирующихся в субботу акциях протеста. В сообщении были упомянуты 12 городов, в том числе Москва, Екатеринбург и Петербург. Дипломаты отмечали, что демонстрации, скорее всего, будут несогласованными, и с учетом вероятности разгона, рекомендовали согражданам избегать указанных улиц и площадей в указанное время, не участвовать в митингах и избегать толп.

В дни акций пресс-секретарь дипмиссии Ребека Росс написала в твиттере, что дипломаты следят за акциями в 38 городах России и задержаниями более чем 350 «мирных протестующих и журналистов». Она добавила, что Соединенные Штаты поддерживают права всех людей на мирный протест и свободу выражения, и высказала мнение, что действия российских властей нарушают эти права.

Minval.az