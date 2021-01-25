В Бакинском апелляционном суде отложен судебный процесс по апелляционной жалобе об изменении меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении бывшего руководителя Фонда государственной поддержки развитию СМИ при президенте Азербайджана Вугара Сафарли.

Процесс, который должен был состояться сегодня под председательством судьи Рамина Гарагурбанлы, назначен на 26 января.

Отметим, что ранее В.Сафарли обратился в суд в связи с изменением избранной в его отношении меры пресечения в виде ареста на домашний арест. Бинагадинский районный суд не удовлетворил его обращение.

Minval.az