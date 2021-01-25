Стендап-комик и актер Александр Шаляпин умер на 42 году жизни, сообщила его представительница.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что мужчина покончил с собой.

«Да, это правда. Он покончил жизнь самоубийством», — сказала она.

Александр Шаляпин известен как участник Stand Up Show, а также по ролям в таких фильмах как «Бумер-2», «Глухарь-2», «Женщины против мужчин», а также в сериалах «Бессонница», «Временно недоступен», «Крапленый», «Карпов» и многих других. Всего на его счету более 50 картин.

Minval.az