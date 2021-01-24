Женщинам не стоит планировать беременность раньше, чем через полгода после вакцинации от коронавируса. Такое мнение выразила акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, специалист общественного здравоохранения Любовь Ерофеева.

Она посоветовала женщинам репродуктивного возраста поскорее пройти вакцинацию, чтобы планировать беременность. Прививка даст иммунитет россиянкам и поможет избежать заражения инфекцией. Однако, по словам специалиста, не стоит беременеть в течение шести месяцев после вакцинации. Если же женщина уже ждет ребенка, то ей нужно пока отказаться от вакцинации.

«Беременных женщин вовсе не прививают, это высокий риск для жизни и здоровья и матери, и малыша. А тем, кто привился, и задумывается о рождении ребенка, необходимо проконсультироваться с врачом акушером-гинекологом и не беременеть после прививки хотя бы полгода», – предупредила Ерофеева (цитата по «Спутнику»).

Также врач порекомендовала перед планированием зачатия сделать анализ на антитела и узнать, насколько напряжен иммунитет.

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