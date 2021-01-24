Минобороны Азербайджана обнародовало видеокадры из села Ашагы Вейселли Физулинского района.
Минобороны Азербайджана обнародовало видеокадры из села Ашагы Вейселли Физулинского района.
Дата: 2021/01/24 11:43
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
46
Сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения навестили инвалида, ветерана Отечественной войны Вусала Рустамлы.
»В то время как глобальное образование, направленное на достижение целей в области устойчивого развития, пострадало только от
Обнародован прогноз погоды на завтра.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования министру Джейхуну Байрамову в связи с гибелью члена экипажа
23 января 2021 года около 17:00 часов на горячую линию »112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило
«Сегодня, около 19:20, в 500-600 метрах от села Гушчулуг, расположенного на административной территории Шамахинского района, произошло извержение
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) в рамках проектов по реконструкции сельских дорог в Самухском районе завершило
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил народного артиста Эльдара Гулиева с 80-летним юбилеем.
Славная победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, как историческое событие, отражена на изготовленных в Турции серебряных памятных