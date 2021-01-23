Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что представителям посольства США придется объясниться «на Смоленской площади», подразумевая главное здание ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.

От американских дипломатов потребовали объяснений из-за недавней публикации на сайте американской дипмиссии, в которой появилась информация, где и когда намечаются массовые несанкционированные мероприятия. «Американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади», — сказала Захарова, выступая перед журналистами в субботу, 23 января.

Представитель МИД напомнила, что накануне посольство США в Москве «опубликовало маршруты протестов в городах России и вбросило информацию о походе на Кремль».

«Можно представить, что началось бы, если посольство России в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии. Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов», — подчеркнула она.

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