В России 23 января проходят уличные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Несколько десятков митингующих задержаны.

Акции запланированы более чем в шестидесяти городах РФ.

В Хабаровске на центральную площадь города вышло около тысячи человек. После «хороводов» на улице и скандирования «Долой царя» противостояние перешло в острую фазу. Силовики задержали десятки митингующих. Координатора хабаровского штаба Навального увезли в отделение еще до начала уличных акций.

‼️Площадь Ленина, 12:00. Свободу Алексею Навальному Сергею Фургалу и другим политзаключённым! Не оставайтесь в стороне, иначе завтра мы проснёмся в стране, окончательно погрязшей в коррупции, репрессиях и политических убийствах. Наш прямой эфир: https://t.co/w17EPlYvPc pic.twitter.com/5NcQNb7DBu — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

Участники протестов сообщают, что омоновцы избивают задержанных палками, не дают связаться с адвокатом и вообще ведут себя так, как будто мстят за что-то.

‼️Площадь Ленина, 12:00. Свободу Алексею Навальному Сергею Фургалу и другим политзаключённым! Не оставайтесь в стороне, иначе завтра мы проснёмся в стране, окончательно погрязшей в коррупции, репрессиях и политических убийствах. Наш прямой эфир: https://t.co/w17EPlYvPc pic.twitter.com/5NcQNb7DBu — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

Minval.az