Эстонский генерал-майор Мартин Херем призвал увеличить расходы на оборону до 6,5 процента от ВВП страны, чтобы противостоять в течение длительного времени «атаке России». Об этом пишет РИА Новости.

По словам генерала, самой большой угрозой якобы по-прежнему является Россия. Херем подчеркнул, что для отражения военного нападения Эстонии потребуется дальнобойная артиллерия, система противовоздушной обороны средней дальности, оборонительные системы ВМС, а также дополнительно шесть бригад к силам наземной обороны.

Как считает генерал, на данный момент самое главное — поддерживать боеготовность действующих подразделений. Необходимо защитить подразделения, а бронетехнику и транспортные средства нужно привести в хорошее состояние. Кроме того, должны быть средства связи и наблюдения.

Minval.az