Посол Пакистана в Азербайджане выразил отношение к демонстрации флага Пакистана на улицах Баку во время 44-дневной войны.

Комментируя вывешивание на улицах Баку флага Пакистана наряду с флагами Турции и Азербайджана во время 44-дневной Отечественной войны, Билал Хайе назвал это знаменательными событием.

«Я был впечатлен тем, что флаг моей страны развевается наряду с другими флагами, и выражаю признательность азербайджанскому народу за это. Пакистан и братский Азербайджан связывают добрые намерения и взаимное уважение», — отметил он.

Дипломат отметил, что фундамент этой дружбы имеет много корней. По его словам, Пакистан всегда высоко ценил борьбу азербайджанского народа за независимость:

«Считаю, что желание обрести независимость и стать суверенной страной является связующим звеном между нашими странами. Оба наши народа хотят, чтобы страны были независимыми, суверенными и миролюбивыми. Мы хотим процветания для народов обеих стран, поэтому мы работаем над нормализацией отношений со странами региона», — цитирует его АПА.

Minval.az