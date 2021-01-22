Ожидается упрощение правил въезда иностранных граждан в Грузию, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее словам, ведутся обсуждения по упрощению режима въезда на территорию страны для приезжающих в Грузию из разных стран: «Мы надеемся, что в ближайшее время — в летний сезон, при соблюдении всех правил, мы сможем принять большое количество иностранных посетителей. На следующей неделе запланирована встреча с представителями туроператоров и туристических компаний по обеспечению безопасности поездок».

С 1 февраля в Грузии возобновятся регулярные авиарейсы по всем направлениям.

Minval.az