В Санкт-Петербурге в ходе гастролей Приморской сцены Мариинского театра с огромным успехом представлен балет «Тысяча и одна ночь» великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

С 15 по 22 января в Мариинском театре проходят гастроли балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра. Гастроли открыла петербургская премьера «Тысячи и одной ночи» по мотивам знаменитых арабских сказок.

Балет «Тысяча и одна ночь» — это проект главного балетмейстера Приморской сцены Мариинского театра Эльдара Алиева. Прежде он ставил этот балет в Америке и Европе, а в 2020 году создал для Владивостока новую редакцию, задействовав

почти весь состав труппы: помимо обширных массовых сцен, в постановке 13 сольных партий.

Петербургской премьерой, как и во Владивостоке, дирижировал заслуженный артист Азербайджана, главный дирижёр и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета,

лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.

Декорации и костюмы Петра Окунева, художник по свету Сергей Мартынов, видеохудожник Вадим Дуленко. Ведущие партии исполняли Анна Самострелова и Рената Шакирова (Шехерезада), Сергей Уманец и Канат Надырбек (Шахрияр),

Лилия Бережнова и Катерина Флория (Нурида), Денис Голос и Гилермо Джунио (Раб).

«Для меня была огромная честь и радость увидеть генерального директора и художественного руководителя Мариинского театра, всемирно известного дирижера Валерия Гергиева на нашем спектакле. Маэстро нашел время между

двумя своими спектаклями и пришел в Мариинку-2, чтобы посмотреть «Тысячу и одну ночь» Фикрета Амирова . Спасибо Маэстро за поддержку, высокую оценку и

добрые слова!» — отметил заслуженный артист Азербайджана, дирижер Эйюб Гулиев.

Также среди зрителей была заслуженная артистка Азербайджана, солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, лауреат международных

конкурсов Регина Рустамова (меццо-сопрано). Она подчеркнула, что испытала большую радость и гордость, побывав на спектакле.

«Хочется отметить маэстро Эйюба Гулиева — он дирижировал наизусть, не глядя в партитуру, вёл спектакль, отдавая всю душу и талант. Можно было даже не смотреть на сцену — так здорово оркестр передавал драматические события, каждый аккорд бился в такт с сердцами и движениями солистов. Спасибо

Азербайджану за таких талантливых сыновей: Эйюб Гулиев — дирижёр, Эльдар Алиев — хореограф, Рамин Азимов — тар. И, конечно, величайшая музыка гениального Фикрета Амирова! — сказала Рустамова.

Также показ балета не смогли пропустить всемирно известная оперная певица Екатерина Семенчук и азербайджанский оперный исполнитель, лауреат международных конкурсов, солист Академии Ла Скала Магеррам Гусейнов.

«Спасибо большое, Маэстро Эйюбу Гулиеву за прекрасный вечер в Мариинском театре» — подчеркнул Гусейнов.

Отметим, что на сцене Мариинского театра прошло четыре показа балета.

Постановка «Тысяча и одна ночь»вызвала огромный интерес у общественности.

Нужно подчеркнуть, что Посольство Азербайджана в России оказало особое содействие при решении организационных вопросов, связанных с поездкой.

Minval.az