Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с министром обороны РФ, генералом армии Сергеем Шойгу.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, главы оборонных ведомств двух стран обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны, оперативную ситуацию в Нагорном Карабахе, возвращение пленных и заложников, а также ряд вопросов, связанных с поиском пропавших без вести.

Министр обороны Армении поблагодарил коллегу за эффективную деятельность миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, а также за существенную поддержку в решении проблем безопасности посредством размещения российских пограничников в Сюникской области Армении.

Министры обороны двух стран также обменялись мнениями о последних военно-политических развитиях в регионе.

Minval.az