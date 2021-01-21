МВД Азербайджана помимо аккаунтов в таких соцсетях как Facebook, Instagram, Twitter и YouTube создало открытую платформу в Telegram.
На этом канале будут посты про деятельность МВД, а также ответы на вопросы.
МВД Азербайджана помимо аккаунтов в таких соцсетях как Facebook, Instagram, Twitter и YouTube создало открытую платформу в Telegram.
На этом канале будут посты про деятельность МВД, а также ответы на вопросы.
Дата: 2021/01/21 10:06
Раздел: Азербайджан
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