Отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса, выявленный первоначально в Великобритании, обнаружили впервые в Эстонии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместитель гендиректора департамента здоровья Мари-Анне Хярма в ходе пресс-конференции.

В общей сложности три положительных теста показали наличие распространенного в Великобритании штамма вируса с повышенной заразностью.

«Важно иметь в виду, что это завезенные из Англии случаи, эти люди были обязаны оставаться в карантине», — отметила Хярма.

В Эстонии из-за границы завозится 2-3% случаев коронавируса, добавила также Мари-Анне Хярма. На прошлой неделе было выявлено 111 таких случаев.

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