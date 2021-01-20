Шехиды 20 Января пожертвовали своими жизнями во имя нашей независимости.

Об этом заявил журналистам председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что в период 44-дневной Отечественной войны народ объединился в единый кулак, и шехиды были отмщены.

«Азербайджанский народ под руководством Верховного главнокомандующего одержал победу. Мы должны знать цену этой победы», — цитирует его Репорт.

Шейхульислам подчеркнул, что виновные в убийствах 20 Января, в том числе Михаил Горбачев, должны быть наказаны.

Minval.az