В городе Шуша с участием военнослужащих Азербайджанской Армии состоялась поминальная церемония, посвященная 31-й годовщине трагедии 20 Января.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, память шехидов была почтена минутой молчания, затем прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятии была подчеркнута историческая значимость трагедии 20 Января, была предоставлена подробная информация об успехах политики, проводимой общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым в направлении доведения до мировой общественности правды о произошедших событиях.



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