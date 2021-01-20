В рамках плановых занятий по боевой подготовке военнослужащие подразделений российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе отработали ряд учебных задач на полигоне в Ханкенди, передает Минобороны РФ.

В ходе занятий по огневой подготовке военнослужащие провели стрельбы по различным типам мишеней из автоматов и пулемётов, снайперских винтовок, подствольных и ручных противотанковых гранатомётов.

Несмотря на круглосуточное дежурство российских миротворцев на наблюдательных постах, командованием российского миротворческого контингента спланированы занятия по основным видам боевой подготовки, в том числе тактической, тактико-специальной, огневой, а также вождению боевых машин и другой специальной автомобильной техники.

Всего к занятиям по боевой подготовке привлечено около 200 российских военнослужащих.

Minval.az