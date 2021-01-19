Юморист и шоумен Гарик Мартиросян пытался «замаскировать» кружку с рекламой генерального спонсора шоу «Маска»- компании «Азерчай» во время очередного выпуска программы․

К такому выводу пришла журналистка и телеведущая Ксения Собчак, поделившаяся выводами со своими подписчиками в своем Telegram-канале.

Во время шоу пять членов жюри, среди которых певица Валерия, Филипп Киркоров, телеведущая Регина Тодоренко, юмористы Тимур Родригез и Гарик Мартиросян оценивают конкурсантов и пьют в это время из чашек с логотипом.

«Бросается в глаза, что Гарик Мартиросян либо обходится без напитка, либо ставит чашку на столе так, чтобы не было видно надписи «Азерчай». Забавная история, конечно — Гарик армянин, здесь азербайджанский спонсор, в рамках конфликта это наверное бы вызвало много вопросов, и вот он маскирует кружку», — написала Собчак.

Minval.az