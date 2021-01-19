Служба национальной безопасности Армении завела несколько уголовных дел против бизнесмена Давида Галстяна, сообщает Sputnik Армения.

Давид Галстян владеет несколькими компании, которые специализируются на торговле оружием. Связанные с Галстяном структуры также являются одними из основных поставщиков оружия армянской армии. Ему принадлежит, среди прочих, НПО «Нейтрон», занимающееся сборкой автоматов Калашникова в Ереване.

Как сообщили изданию Civilnet в пресс-службе СНБ Армении, Галстяну предъявлено обвинение в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах вместе с группой должностных лиц Минобороны. Средства были предназначены для оборонных закупок.

В общей сложности возбуждено четыре уголовных дела, которые касаются злоупотребления должностными полномочиями со стороны чиновников Минобороны и Генштаба, халатного отношения к службе и хищении средств в особо крупных размерах.

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