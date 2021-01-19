Эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» составляет 100%, сообщил Интерфакс со ссылкой на Роспотребнадзор.

Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам первой-второй фаз клинических исследований, иммунологическая эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составляет 100%.

Первая и вторая фаза клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона» проводились в июле — сентябре. Во второй фазе принимали участие 86 человек; 43 из них получили вакцину, еще 43 — плацебо. Все получившие вакцину добровольцы чувствовали себя хорошо, лишь у двух из них отмечалась болезненность в месте укола, которая прошла в течение двух суток.

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