В связи с ожидаемой нестабильной и морозной погодой на территории Азербайджана необходимо уделять серьезное внимание защите водных линий и счетчиков от мороза.

Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Азерсу»

Необходимо принять упреждающие меры, чтобы счетчики, установленные в частных домах и приусадебных участках, не вышли из строя, проконтролировать, чтобы в счетчике не осталось воды как в дневное, так и в ночное время суток. Для этого необходимо закрыть входящий вентиль, держа открытым выходящий, дверцы счетчиков должны быть закрыты.

Потребитель несет ответственность за содержание в рабочем состоянии водоизмерительных приборов (счетчиков), установленных в квартирах, частных домах и приусадебных участках.

Если счетчики в частных домах и приусадебных участках, а также установленные для потребителей, не относящихся к группе населения, выходят из строя в результате любого вмешательства (сломались или вышли из строя в связи с морозами), то их замена осуществляется за счет абонентов.

В связи с проблемами в водоснабжении в морозную погоду и эксплуатации счетчиков абоненты могут обращаться по номеру круглосуточной «горячей линии — 955».

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