Проект строительства газопровода «Северный поток 2» сталкивается с грубым незаконным давлением со стороны США, в Москве об этом сожалеют, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Продолжает этот международный проект сталкиваться с грубым незаконным давлением со стороны Соединенных Штатов Америки. Действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжается и растет. Мы сожалеем в этой связи», — сказал Песков.

«Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию, анализируем ее с тем, чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта», — добавил он.

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Minval.az