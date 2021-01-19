Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева.
Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева.
Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2021/01/19 14:13
Раздел: Азербайджан
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