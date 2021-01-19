Экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что ей необходима помощь ОБСЕ и международного сообщества для ее возвращения в республику, говорится на ее сайте.

Соответствующее заявление она сделала в рамках онлайн-встречи с послами ЕС в ОБСЕ, инициированной постоянным представителем ЕС Расой Остравскайте и делегацией Евросоюза в ОБСЕ.

«Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения», — отметила Тихановская.

Кроме того, политик обратилась к международным организациям с призывом помочь в обеспечении «безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил».

Minval.az