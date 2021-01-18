ЗАО «Азербайджанские железные дороги» представило график работы электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт на 20 января.
Согласно информации, поскольку 20 Января — нерабочий день, по маршруту Баку-Сумгайыт будут курсировать только нижеприведенные электропоезда:
— отправляющийся из Сумгайыта в 07:40 утра поезд № 6606;
— отправляющийся из Сумгайыта в 09:20 утра поезд № 6614;
— отправляющийся из Баку в 16:55 вечера поезд № 6611;
— отправляющийся из Баку в 17:20 вечера поезд № 6613;
— отправляющийся из Баку в 18:50 вечера поезд № 6621;
— отправляющийся из Баку в 19:50 вечера поезд № 6625.