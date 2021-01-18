Власти Узбекистана планируют сертифицировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и локализовать ее выпуск на своей территории. Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Баходыр Юсупалиев в официальном Telegram-канале своего ведомства.

По его словам, руководство республики в настоящее время ожидает от Москвы информацию о результатах тестирования препарата на 25 тысячах добровольцах. Параллельно с этим Ташкент готовится выдать производителю все необходимые документы для сертификации вакцины.

Чиновник добавил, что вопрос о производстве «Спутник V» на территории Узбекистана в настоящее время уже обсуждается с российскими коллегами, переговоры должны быть завершены в ближайшее время.

Ранее российскую вакцину от COVID-19 согласились производить Беларусь и Казахстан.

Minval.az