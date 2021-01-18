Украина планирует отменить жесткий локдаун с 24 января и вернуться к действовавшим ранее ограничениям из-за коронавируса, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью «Интерфаксу».

Усиленные карантинные меры в стране начали действовать 8 января.

«Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели, которые не позволили нашей медицинской системе справляться, — подчеркнул премьер-министр. — Но зачем рисковать жизнью и здоровьем людей, если мы можем в этот наиболее неактивный период в году сделать самый мягкий в Европе локдаун, для того, чтобы сбить волну, которая начинается, и в феврале не допускать большого количества заболеваний».

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