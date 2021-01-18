Парламент Армении отклонил предложение о включении в повестку дня инициативы оппозиционной фракции “Светлая Армения” о выведении страны из кризиса и изучении правомочности Трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября 2020 года. За проголосовало 40 депутатов, против – 73, воздержались — 0.

Ранее профильная комиссия по госудаственно-правовым вопросам дала отрицательное заключение представленной инициативе, указывая, что НС не уполномочен изучать вопрос о правомочности документов и не имеет для этого соответствующих процедур.

Автор инициативы, член фракции ПСА Тарон Симонян попытался настоять на включении вопроса в повестку в рамках сегодняшнего пленарного заседания. Он настаивал, что документ был подписан с «нарушением норм международного права» — в условиях прямой угрозы применения силы.

На сегодняшний день документ следует считать уже свершившимся фактом, поскольку большая часть положений заявления уже реализована, считает депутат. По его словам, есть лишь одно нереализованное положение – 8-ой пункт заявления, предусматривающий возвращение военнопленных.

Включение вопроса в повестку дня – хороший повод обсудить вопрос возвращения военнопленных в парламенте, настоял Симонян, призвав коллег проголосовать за включение в повестку.

Глава фракции ПСА Эдмон Марукян раскритиковал парламентское большинство за решение отклонить инициативу. «Это был шанс прийти и продемонстрировать свое несогласие», — заявил он.

Minval.az