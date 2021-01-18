Венгрия окажет помощь в восстановлении освобожденных земель Азербайджана, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия всегда выступала за территориальную целостность Азербайджана, и мы поддерживаем разрешение конфликтов путем переговоров. Exim Bank открыл кредитную линию на $100 млн для венгерских компаний, которые хотят участвовать в восстановлении азербайджанских земель. Кроме того, правительство Венгрии предложило 25 тыс. евро на обезвреживание мин», — сказал Сийярто в рамках заседания азербайджано-венгерского экономического комитета, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Министр также отметил, что Венгрия нацелена на закупку азербайджанского газа.

«Для нас важно, чтобы мы могли покупать газ из как можно большего числа источников. Было установлено прямое газотранспортное сообщение между Азербайджаном и Европой, и компания MVM приступила к подготовке договорных отношений с азербайджанской газовой компанией. Вполне реально ожидать, что Венгрия будет покупать газ у Азербайджана с середины текущего десятилетия», — отметил Сийярто.

По его словам, венгерские компании в значительной степени увеличили свое присутствие на азербайджанском рынке в последнее время: нефтегазовая компания MOL осуществила рекордные инвестиции в страну, Wizz Air готова возобновить полеты в Азербайджан, а компании Hell принадлежит 25% азербайджанского рынка.

Minval.az