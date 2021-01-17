Комиссия, созданная для приема и рассмотрения обращений лиц, уволенных по мобилизации, не уполномочена присваивать звание ветерана или выдавать «Удостоверение ветерана».

Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Министерства обороны Анар Эйвазов.

При этом он отметил, что в связи с этим граждан просят не обращаться в комиссию по данному вопросу.

Помимо этого, он добавил, что для рассмотрения граждан, уволенных с военной службы по мобилизации, будут созданы еще две комиссии.

Он отметил, что для расширения деятельности решено создать еще 2 выездные группы: «С 18 января выездные комиссии будут функционировать в воинской части в поселке Пирекишкюль в городе Баку и на территории воинской части в городе Гянджа».

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