В комиссии, созданной с 11 января по приказу министра обороны, в городе Баку приняты 1751 человек. Представители выездной комиссии, созданной в Физулинском районе приняли 202 гражданина.

Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Министерства обороны Анар Эйвазов.

Он отметил, что в частности, одно из обращений, поступивших от некоторых граждан за последние 6 дней, связано с желанием добровольно работать в комиссии для оказания помощи людям.

«Министерство положительно воспринимает эти обращения», — добавил А.Эйвазов.





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