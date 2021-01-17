Граждане, требующие отставки Никола Пашиняна, проводят автомобильное шествие неповиновения.
В 14:00 участники автомобильного шествия будут на Площади Республики.
Граждане, требующие отставки Никола Пашиняна, проводят автомобильное шествие неповиновения.
В 14:00 участники автомобильного шествия будут на Площади Республики.
Дата: 2021/01/17 12:24
Раздел: Бывший СССР
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