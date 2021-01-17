Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, но ближе к ночи местами возможны дожди и грозы. Утром местами будет слабый туман, временами усиливающийся умеренный южный ветер днем сменится временами усиливающимся северо-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 4-7, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 752 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, а днем 55-60%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки и грозы, местами снег. Ночью и утром будет туман. Западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха составит ночью 0-4, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 3-6 градусов тепла.

Minval.az