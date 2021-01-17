Делегация Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) совершила поездку на освобожденные от оккупации территории Агдама.

Гости ознакомились с руинами разрушенного Арменией города Агдам и побывали в агдамской мечети Джума. Делегация посетила и мавзолей Панахали хана.

В состав делегации входят генеральный секретарь ССТГ Багдад Амреев, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюшен Касеинов, президент Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, заместитель генерального секретаря ССТГ Гисмет Гезалов, заместитель начальника Второго Европейского управления МИД Замин Алиев, директор проекта ССТГ Фаррух Джумаев и другие лица, передает АПА.

После Агдама гости совершат поездку в Физулинский район.



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