Спад в экономике Армении имел беспрецедентный показатель за 12 лет, и, несмотря на то, что власти говорят о 8%, реальный спад еще больше, а в сфере малого и среднего бизнеса он вообще составил 20-30%.

Об этом на встрече с журналистами заявил руководитель бюро экономических исследований АРФ Дашнакцутюн, экономист Сурен Парсян.

По его словам, кое-как смогли остаться на плаву горнодобывающая промышленность и банковская сфера, через которые реализовывались программы поддержки правительства.

«В 2019 году уровень бедности повысился на 3%, и эта тенденция продолжится, поскольку не ведется соответствующая политика. По части продовольствия в 2021 году будет иметь место рост цен, в частности, подорожают мука, овощи, фрукты, масла, курятина. Одной из причин является повышение таможенных пошлин на 1-4% на импорт более 700 наименований товаров в страны ЕАЭС. Другая причина – девальвация драма и отсутствие прогнозных данных от государства. Последнее приводит к тому, что бизнес, создавая для себя подкушу безопасности, вынужден рассчитывать свои расходы по курсу 550 драмов за 1 доллар, тогда как реально доллар сейчас стоит 525 драмов. Если курс дарма падает на 7-8%, то расчеты делаются исходя из 15%-го падения. К росту цен привело также повышение тарифов на газ для бизнеса. Повышение цен на электроэнергию приведет к дополнительному подорожанию производства. Все это означает потерю конкурентоспособности армянского производства даже в рамках ЕАЭС, где у нас самые дорогие энергоносители среди всех стран-участниц Союза. Продовольственные проблемы осложнятся еще и с потерями сельскохозяйственных земель в Карабахе, а также от утраты дешевого источника электроэнергии в виде ГЭС, которые обеспечивали 5% от всего спроса», — отметил Парсян.

Эксперт пояснил, что сложная финансовая ситуация в стране связана еще и с тем, что в начале вспышки пандемии власти Армении за 2-3 месяца растратили ценный ресурс, который нужен сейчас, и их теперь неоткуда взять, а иностранные кредиторы требуют обложить налогами даже сферу здравоохранения и образования.

«На этом фоне госдолг увеличился до 7,5 млрд. долларов. Армения в свое время давала гарантии банкам на сумму 1 млрд. долларов для финансирования программ в Карабахе, в том числе проектов по строительству ГЭС. Если банки эти деньги не смогут вернуть, то государство вынуждено будет выполнить свои обязательства, то есть долг увеличится именно на эту сумму. В случае же сокращения финансирования капитальных расходов мы затормозим долгосрочное развитие, что становится миной замедленного действия. На фоне кризиса и роста просроченных кредитов некоторые организации попытаются воспользоваться ситуацией и разбогатеть, скупая заложенную недвижимость по заниженным ценам с тем, чтобы в долгосрочной перспективе их продать дороже. Речь идет о дорогостоящей недвижимости. То есть произойдет перераспределение капитала. Государство пока за этим пассивно наблюдает, более того, для крупного капитала снижает налог на прибыль», — цитирует его News.am.

По словам эксперта, Армения должна перейти к прогрессивной системе ведения денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. «Богатые должны платить больше. Налоговые поступления можно обеспечить через банки, депозиты, горнорудную отрасль, сферу энергетики. В целом экономическая ситуация зависит, в первую очередь, от политической стабильности, поэтому заявления о досрочных выборах могут привести еще и к заморозке инвестиций», — заключил Сурен Парсян.

Minval.az