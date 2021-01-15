Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило очередное уголовное дело против пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Порошенко, по информации депутата, обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Уголовное дело открыли в связи с работой его кондитерской фабрики Roshen в российском Липецке.

2 декабря Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело против Порошенко по факту подписанного им в 2016 году закона о назначении руководства учреждений культуры. Тогда в стране «были введены европейские конкурсные процедуры» для отбора кандидатов на эти должности.

В сентябре один из адвокатов бывшего украинского президента Илья Новиков сообщил, что против Порошенко возбуждено минимум 58 дел, но «на самом деле их может быть еще больше». Защита считает все дела политически мотивированными, способом давления на оппозицию — бывший президент является лидером оппозиционной партии «Европейская солидарность».

Известно, что Порошенко фигурирует в уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании денег, попытке конституционного переворота и других. По большинству из них он проходит свидетелем. Статус подозреваемого пятый президент Украины получил в деле о незаконном назначении заместителя главы Службы внешней разведки.

Minval.az