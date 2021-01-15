Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили мечеть в Шуше.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в освобожденном от оккупации культурном центре Азербайджана — городе Шуша.

Minval.az