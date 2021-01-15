Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили мечеть в Шуше.
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в освобожденном от оккупации культурном центре Азербайджана — городе Шуша.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили мечеть в Шуше.
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в освобожденном от оккупации культурном центре Азербайджана — городе Шуша.
Дата: 2021/01/15 12:44
Раздел: Азербайджан
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Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили освобожденную от оккупации культурную столицу Азербайджана
Президент, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили освобожденную от оккупации культурную столицу Азербайджана — Шушу